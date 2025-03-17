В Грузии раскрыли, кто помог Саакашвили вернуться на родину в 2021 году

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили смог тайно вернуться на родину в 2021 году благодаря украинской военной разведке, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Он напомнил, что за несколько дней до приезда бывший глава государства находился в Брюсселе и вел переговоры с представителями Евросоюза.

На фоне приговора Саакашвили мы не должны забывать, что его тайное прибытие в Грузию спланировала и осуществила военная разведка Украины, — сказал Папуашвили.

Ранее канал «ТВ Пирвели» сообщил, что суд в Грузии приговорил Саакашвили к 4,5 года заключения. Политик признан виновным в незаконном пересечении государственной границы в 2021 году. Приговор огласил судья Михаил Джинджолия. Это вызвало ажиотаж в зале суда. Приставам пришлось удалить сторонников экс-президента из помещения, при этом сам Саакашвили не участвовал в заседании.

Саакашвили объяснил свой приговор ужином с Трампом

До этого бывшего главу государства приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату госсредств. Речь идет о сумме более $3,2 млн (свыше 277 млн рублей). Виновным признали и бывшего начальника охраны Саакашвили Теймураза Джанашию.