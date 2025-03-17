В США призвали НАТО срочно готовить планы из-за «Орешника»

В США выразили обеспокоенность в связи с потенциальной угрозой, которую представляет российский боеприпас «Орешник» для баз НАТО. Эксперты указывают на необходимость срочной подготовки альянсом планов по уменьшению уязвимости своих авиабаз, особенно тех, где размещены истребители F-35. Об этом пишет Foreign Policy.

«Текущая европейская оборона мало что сделает для защиты от „Орешника“. <...> НАТО следует начать готовиться к этому уже сейчас, сделав свои основные авиабазы менее привлекательными целями для российских ракет. Этого можно добиться, рассредоточив самолеты по отдаленным местам — второстепенным взлетно-посадочным полосам и шоссе по всей Европе», — отмечают авторы материала.

Журналисты анализируют текущую обстановку в сфере обороны на случай потенциальной войны с Россией. Эксперты НАТО ранее уже выражали серьезные опасения по поводу новой российской баллистической ракеты «Орешник», которую системы альянса не могут перехватить.

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

Президент России Владимир Путин впервые представил миру новую ракетную систему «Орешник» осенью 2024 года. В ноябре того же года он также обновил ядерную доктрину страны. Основной посыл заключался в том, чтобы дать понять странам Запада, что Россия потенциально может применить серьезное оружие, включая «Орешник», но только в случае необходимости. Эта необходимость — угроза суверенитету РФ со стороны стран НАТО.