Сербия готова подключить РФ и США к расследованию применения "звуковой пушки" на митинге

Правительство Сербии готово подключить российские и американские спецслужбы к расследованию предполагаемого применения полицией республики "звуковой пушки" против участников прошедшего в субботу митинга протеста. Об этом заявил премьер-министр страны Милош Вучевич.

"Приказа о применении дубинок не было. Никаких действий со стороны полиции против кого-либо предпринято не было. Я думаю, сербская полиция научила нас, как контролировать скопление большого количества людей, не применяя силу. Чтобы остановить поток лжи <...> правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование", - прокомментировал Вучевич публикации ряда сербских оппозиционных СМИ о якобы имевшем место применении ультразвукового оружия против демонстрантов.