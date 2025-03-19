Зеленский прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России

Киев изучит причины выхода США из международной группы по расследованиям против России в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Я увидел это в медиа, но оно не дает мне полностью ситуацию, полностью картину. Я попросил министерство иностранных дел», — рассказал политик.

Зеленский прокомментировал решение министерства юстиции США выйти из международной группы по расследованиям против России и заявил, что на данный момент ему пока неизвестны детали. По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил его в маловероятности данного решения. Политик подчеркнул, что дипломаты подготовят ему отчет по вопросу через два дня.

США уведомили ЕС о выходе из группы по расследованиям против России

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что США отказали Европе в проведении расследований против России. Как отмечает газета, администрация президента США Дональда Трампа приняла соответствующее решение «без лишнего шума».