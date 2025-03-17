Автор польской газеты Myśl Polska Кшиштоф Варецкий заявил, что предложение США о временном прекращении огня может оказаться «ловушкой для России», цель которой - выставить Москву в плохом свете. Об этом сообщает Myśl Polska.

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По словам автора статьи, если американские власти будут настаивать на прекращении огня без учета российских условий, это покажет, что на самом деле США не хотят заключения прочного мира в этой части Европы.

В то же время «безжалостная приверженность» Вашингтона сырьевому соглашению с Украиной демонстрирует, что США хотят как можно быстрее добраться до украинских полезных ископаемых. По версии Myśl Polska, Трампа может устроить продолжение конфликта, если издержки этого будут возложены на европейцев.

«Не исключено, что американское предложение о прекращении огня - это всего лишь попытка расставить ловушку для России, чтобы представить ее в глазах мирового общественного мнения как бандита, который не желает мира», - заявил автор статьи.

По итогам переговоров с США Украина заявила о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на это, могут начаться «настоящие переговоры».

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это должно привести к долгосрочному миру и «устранить первоначальные причины кризиса». Также Путин озвучил вопросы, касающиеся солдат ВСУ, которые все еще находятся в Курской области. Президент РФ отметил, что эти нюансы требуют кропотливого изучения.

Тринадцатого марта Путин принял в Москве спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В Белом доме заявили, что итоги визита Уиткоффа можно оценить с «осторожным оптимизмом». Сам Уиткофф рассказал, что обсудил с Трампом итоги своего визита в Россию, и президент США теперь ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель».