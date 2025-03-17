Украина выдала ФРГ наёмника, подозреваемого в изнасилованиях, сообщает украинское издание «Общественное Новости» со ссылкой на офис генпрокурора.

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«Украинский офис генпрокурора принял решение экстрадировать немецкого гражданина 31 декабря 2024 года. Также начал досудебное следствие в отношении иностранца в изнасиловании, ведь среди потерпевших могли быть две украинки», — говорится в публикации.

Отмечается, что немец участвовал в боевых действиях в период с 2022 года и дважды оспаривал свою экстрадицию в Сумах с нарушением процедуры.

По данным СК России, боевики ВСУ осенью убили 22 жителя курского села Русское Поречное.