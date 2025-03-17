Покинувший Францию Дуров сделал первое заявление

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о том, что вернулся в Дубай, отметив при этом, что начатое во Франции расследование продолжается. О своем возвращении «домой» он сообщил в Telegram-канале.

Напомним, что 24 августа 2024 года Павла Дурова задержали в Париже. Предпринимателя обвинили в соучастии в преступной деятельности, которая ведется в Telegram. По мнению французской прокуратуры, Дуров причастен к этим преступлениям из-за своего отказа сотрудничать с властями.

Позже его отпустили под залог в 5 миллионов евро, запретив покидать территорию Франции. Однако 15 марта СМИ сообщили, что Дуров уехал в Дубай с разрешения суда.

«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после проведенных во Франции нескольких месяцев в связи с расследованием, связанным с преступной деятельностью в Telegram. Процесс продолжается, но приятно быть дома», - написал Дуров.

Он поблагодарил суд, своих юристов и команду и подчеркнул, что Telegram годами «выполнял свои юридические обязательства» по борьбе с преступностью.

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Также основатель мессенджера выразил благодарность «миллионам людей по всему миру» за поддержку, заверив, что «нет ничего, что наше миллиардное сообщество не смогло бы преодолеть».