Трамп: переговоры по Украине вступают в критическую стадию

Президент США Дональд Трамп во время посещения Центра исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне заявил, что переговоры об урегулировании на Украине подходят к ключевому этапу, передает Fox News.

Американский лидер рассказал, что проведет с российским коллегой Владимиром Путиным «очень важный телефонный разговор».

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«У нас были телефонные разговоры, но мы подходим к критической стадии. И мы хотим найти решение во всей этой ситуации с Россией и Украиной», — сказал президент США.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор лидеров РФ и США состоится 18 марта. Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский политик ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине.

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа надавить на Россию.