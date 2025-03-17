Трамп сообщил о разделе активов со сторонами конфликта на Украине

Руководство Соединенных Штатов обсуждает вопрос разделения определенных активов с Украиной и Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп, пишет Reuters.

«Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», — поделился подробностями Трамп.

По словам хозяина Белого дома, США уже «многое обсудили с обеими сторонами» конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп уточнил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта он намерен поднять вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский резко ответил на заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы к перемирию с условием перспектив долгосрочного мира на Украине.

Российская Федерация согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил глава российского государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии нужно принять во внимание определенные нюансы, объяснил российский лидер. По словам Путина, существует вероятность использования паузы для поставок продукции военного назначения вооруженным силам Украины и проведения насильственной мобилизации.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.

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