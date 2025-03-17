Обзор иноСМИ: «Киев смирился с потерей земель», «ФРГ движется к иммиграционной катастрофе»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

The Independent: в Киеве смирились с потерей территорий

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на прошлой неделе американские власти обсуждали с Украиной вопрос территориальных уступок. Рубио подчеркивал, что Киеву придется смириться с потерями. Высокопоставленные украинские источники рассказали британской газете The Independent, что в Киеве смирились с заморозкой нынешней линии соприкосновения, и тем, что «некоторые территории» останутся под контролем России, чтобы прекращение огня сработало.

В то же время источники The Independent заявили, что Киев будет пытаться решить территориальные вопросы «дипломатическим путем». Красные линии, обозначенные Украиной, включают предоставление Киеву международных гарантий безопасности на случай, если прекращение огня будет нарушено. О каких именно гарантиях может идти речь, в статье не уточняется.

«Германия движется к иммиграционной катастрофе»

Немецкая Социал-демократическая партия (СДПГ) опубликовала свой рабочий документ по иммиграции. Как пишет британский консервативный журнал The Spectator, СДПГ призывает к увеличению количества мигрантов на полмиллиона в год, отказу от депортации нелегалов, если только они не проявляют крайней жестокости, предоставлению иностранцам права голоса и автоматическому получению гражданства после 25 лет жизни в стране.

Как отмечает The Spectator, можно подумать, что левоцентристская СДПГ после проигрыша на выборах не в том положении, чтобы выдвигать требования. Однако правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), набравший большинство голосов, исключил возможность сотрудничества с ультраправой Альтернативой для Германии (АдГ), которая заняла второе место. Это оставляет ХДС только одного возможного партнера по коалиции для формирования правительства - СДПГ. В результате ХДС приходится вести переговоры с «теми самыми людьми, которые за последние несколько лет приводили Германию к одной катастрофе за другой», подчеркивает The Spectator. Как отмечает журнал, будущий канцлер страны Фридрих Мерц уже пошел на уступки «Зеленым», пообещав потратить 50 миллиардов евро на переход к зеленой энергетике. По версии издания, с высокой долей вероятности Мерцу придется пойти на уступки СДПГ по иммиграции, что приведет Германию к «новой катастрофе».

В США ответили на призывы «вытеснить россиян» с новых территорий

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что вместо требований «вытеснить россиян» с территорий, перешедших под контроль РФ, необходимо осознавать «реалии на местах». В интервью ABC News Уолтц заявил, что администрация США обсуждала с Европой и Украиной нереалистичность таких требований.

Помощник президента США подчеркнул, что стратегия администрации Джо Байдена заключалась в поддержке боевых действий «столько, сколько потребуется», что означало «бесконечный» конфликт и потерю «сотен тысяч людей за считанные месяцы». Уолтц отметил, что такой конфликт может перерасти в третью мировую войну, но новая администрация США стремится не допустить этого, поэтому занимается челночной дипломатией и ведет переговоры.

На Украине заговорили о смягчении санкций против России

В Киеве согласны с отменой западных санкций против России, если это поможет обеспечить «безопасность и справедливость» для Украины, заявил Politico «главный чиновник Киева по санкциям». Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что возвращение на рынок РФ стран, так или иначе ведущих бизнес с Россией, является «просто вопросом времени».

По словам Власюка, экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российских энергоносителей представляют собой не «просто какое-то наказание», а преследуют определенные цели - они должны способствовать «сделке о прочном мире». Власюк предположил, что европейские страны могут заключить новые соглашения о покупке российской нефти и газа, когда конфликт окончательно закончится. Украинский чиновник подчеркнул, что у России большой потенциал, особенно в области энергетических ресурсов, и «было бы глупо не попытаться его использовать».

«Откровения человека, предсказавшего украинский кризис»

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в 2015 году заявил, что за ситуацию на Украине несет ответственность Запад. Десять лет спустя американский интеллектуал, которого часто представляют как человека, «предсказавшего» события 2022 года, снова заявляет, что именно Запад втянул Россию в конфликт, пишет французская газета Le Figaro.

В новом интервью Миршаймер подчеркнул, что Россия была вынуждена вести боевые действия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Долгое время политолог был одним из немногих на Западе, кто придерживается этой точки зрения, но теперь Миршаймер получил серьезного сторонника своих идей в лице президента США Дональда Трампа, подчеркивает Le Figaro. Миршаймер заявил, что «стратегически разумным» и «правильным с моральной точки зрения» было бы немедленно остановить конфликт. По его мнению, хотя Трамп делает это «не самым тактичным образом», он на правильном пути. Как подчеркнул Миршаймер, если бы Украина последовала его совету, сегодня страна была бы «цела». Политолог отметил, что в начале 1990-х он выступал за то, чтобы Украина сохранила советское ядерное оружие, и годами настаивал, что страна ни в коем случае не должна пытаться вступить в НАТО.