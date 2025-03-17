СМИ: Украина согласна на снятие санкций с России

Украина готова согласиться с ослаблением санкций против России в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом изданию Politico сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

© Московский Комсомолец

По его словам, такая позиция связана с опасениями по поводу готовности США под руководством Дональда Трампа к двусторонним переговорам с Москвой о прекращении конфликта.

Власюк отметил, что рано или поздно страны, прекратившие экономическое сотрудничество с РФ, возобновят его.

Украинский чиновник подчеркнул, что возобновление отношений должно произойти на «надлежащих условиях».

Ранее издание писало, что США просили Венгрию не мешать продлению санкций против России.