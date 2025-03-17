В США предложили признать критикующих Трампа психически больными

Конгрессмены-республиканцы от штата Миннесота готовят законопроект о признании психическим заболеванием «синдрома помешательства» на президенте США Дональде Трампе. Об этом пишет телеканал Fox News.

Законопроект должен быть представлен пятью законодателями в сенате Миннесоты, он предполагает добавление к списку психических заболеваний «синдрома помешательства на Трампе».

«Законопроект определяет синдром как «острое начало паранойи у нормальных людей, возникающее в ответ на политику президента Дональда Дж. Трампа»», - говорится в статье.

Законодатели считают, что к симптомам заболевания необходимо отнести как сильно враждебные высказывания в адрес Трампа», так и агрессию в отношении его сторонников, пишет портал Mint.

При этом уточняется, что вероятность принятия парламентариями подобного законопроекта маловероятна.

20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. После вступления в должность президента США он подписал серию указов, в том числе распоряжения о режиме ЧС на границе с Мексикой и о переименовании Мексиканского залива. Также новый американский лидер наделил наркокартели статусом террористических организаций.

Президент предложил Канаде присоединиться к США, и заявил об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть Гренландией. Также американский лидер отмечал, что Китай фактически управляет Панамским каналом и пообещал положить этому конец.