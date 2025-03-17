В МИД Китая высказались об отказе Си Цзиньпина посетить ЕС

Китай всегда придавал большое значение отношениям с Европейским союзом (ЕС) и готов укреплять диалог и сотрудничество на всех уровнях. Таким образом официальный представитель китайского МИД Мао Нин прокомментировала сообщения в СМИ о якобы отказе председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит в Брюсселе, передает China News.

«Китай всегда придавал большое значение отношениям между ЕС и КНР, поэтому Пекин готов укреплять диалог и сотрудничество с Брюсселем на всех уровнях и во всех областях», — отметила дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что Китай готов к совместной работе с ЕС над организацией ряда мероприятий в честь 50-летия установления дипломатических отношений, укрепления обменов мнений на высоком уровне. Кроме того, она указала на то, что Пекин намерен «содействовать устойчивому и долгосрочному развитию отношений с Брюсселем».

Си Цзиньпин отклонил приглашение на посещение саммита ЕС — Китай

Ранее газета The Financial Times (FT) сообщила, что Си Цзиньпин «отказался» от поездки в Брюссель на саммит, который состоится в честь 50-летия отношений Евросоюза и Китая. Два источника издания утверждают, что вместо лидера КНР на саммит приедет премьер Госсовета страны Ли Цян.