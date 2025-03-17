Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил, что не испытывает оптимизма по поводу временного прекращения огня на Украине, поскольку российский лидер Владимир Путин якобы до сих пор не дал на него ответа. Его слова приводит TV2.

Министр утверждает, что отсутствие четкого ответа России на предложение перемирия не является хорошим знаком.

«Украина согласилась на американскую идею прекращения огня. Это было давно, и мы до сих пор не получили ответа от Путина. Это само по себе не вселяет особой надежды. Конечно, он еще может меня удивить. Я просто думаю, что было бы неправильно сидеть и ждать положительного сюрприза…», – сказал Расмуссен.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.