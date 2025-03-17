Бербок дала совет Трампу перед беседой с Путиным

Глава МИД Германии Анналена Бербок дала совет президенту США Дональду Трампу о Европе перед его беседой с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Tagesschau.
Дипломат призвала политика не идти на безоговорочные уступки в ущерб Украине.
«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и сплоченно», — подчеркнула она.
Трамп рассказал, как будет делить Украину
Ранее Трамп заявил, что 18 марта он проведет новый разговор с российским коллегой. Он добавил, что в ходе переговоров намерен «посмотреть, возможно ли положить конец этой войне». По его словам, в настоящее время существуют «очень хорошие шансы».