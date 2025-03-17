Вучич пообещал не допустить киевского «майдана» в Сербии

Lenta.ru

Методы киевского «майдана» 2014 года не пройдут в Сербии и страна выстоит перед лицом продолжающихся протестов. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

Вучич пообещал не допустить киевского «майдана» в Сербии
© РИА Новости

«Тогда они догадались на следующий день слать своих активистов, чтобы говорили, что им стало плохо. Не могут показать и доказать и продолжают выдумывать. Зачем это делают дорогие граждане? То же самое делали на «майдане», помните обвинения в том, что [бывший президент Украины Виктор] Янукович привел снайперов, которые стреляли в людей? Так и здесь говорят: Вучич стрелял в свой народ», — отметил глава государства.

Вучич подчеркнул, что продвигаемая информация о якобы применении «звуковой пушки» против протестующих в Сербии не соответствует действительности и нацелена лишь на дестабилизацию ситуации в стране.

Ранее Вучич прокомментировал обвинения в использовании правоохранителями звуковой пушки против протестующих в Белграде. Подобные заявления он назвал позорными и отметил работу полиции по наведению порядка в столице.

В мире
Александр Вучич
Белград
Сербия
Украина