Россиянам в Израиле перечислили опасные для жизни районы

МИД России обратился к гражданам России, находящимся в Израиле, с рекомендацией избегать посещения опасных районов. В официальном сообщении ведомства указывается на необходимость остерегаться территорий, граничащих с Сирией, Ливаном, сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

«При поездках в Израиль гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания местных властей. Находясь на территории Израиля, следует избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном, а также с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан», — говорится в заявлении ведомства.

Информацию об этом пресс-служба МИД РФ разместила на официальном сайте министерства.

Эти меры предосторожности обусловлены текущей международной обстановкой и возможными рисками для безопасности. МИД России призывает россиян к строгому соблюдению данных рекомендаций для предотвращения возможных угроз их безопасности.

Ранее в Израиле в результате теракта взорвали три пустых автобуса. Также сообщается о подрыве ряда транспортных средств по всей стране. На фоне терактов активизировалась армия Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилить антитеррористические операции на Западном берегу реки Иордан.