Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах

RT на русском

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал три «красных линии» Киева на переговорах.

Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах
© RT на русском

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины», — утверждает он.

Сибига также заявил, что другие страны не могут отказать Украине в членстве в НАТО и ЕС.

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«Не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений относительно силы нашей армии, наших возможностей», — добавил министр.

Ранее Владимир Зеленский призвал позже вернуться к территориальному вопросу, который он назвал сложным.

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