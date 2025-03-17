Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал три «красных линии» Киева на переговорах.

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Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины», — утверждает он.

Сибига также заявил, что другие страны не могут отказать Украине в членстве в НАТО и ЕС.

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«Не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений относительно силы нашей армии, наших возможностей», — добавил министр.

Ранее Владимир Зеленский призвал позже вернуться к территориальному вопросу, который он назвал сложным.