Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал три «красных линии» Киева на переговорах.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
«Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины», — утверждает он.
Сибига также заявил, что другие страны не могут отказать Украине в членстве в НАТО и ЕС.
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«Не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений относительно силы нашей армии, наших возможностей», — добавил министр.
Ранее Владимир Зеленский призвал позже вернуться к территориальному вопросу, который он назвал сложным.