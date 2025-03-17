На Украине рассказали о бесчеловечном решении Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский усилил мобилизацию в ответ на предложения о прекращении огня. Об этом рассказал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Усилившаяся, бесчеловечная мобилизация на Украине с применением немотивированной и незаконной силы — это ответ Зеленского на предложение перемирия и остановки мобилизации», — написал Дубинский в своем telegram-канале.

Он добавил, что это ответ на давление со стороны общества. По словам депутата, действия Зеленского направлены против граждан, которые не желают воевать.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к перемирию, если оно приведет к долгосрочному миру, но выразил опасения, что пауза может быть использована для поставок оружия Украине, передает 360.ru. Помощник главы Белого дома Дональда Трампа Майк Уолтц высказал «осторожный оптимизм» относительно продолжения переговоров по урегулированию конфликта.