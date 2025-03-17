На Украине согласились смягчить санкции против России ради мирного соглашения. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

«В Киеве согласились на смягчение санкций в отношении России ради заключения мирного соглашения», — пишет Politico.

По данным издания, жесткие экономические ограничения могут быть отменены после окончания конфликта.

10 марта сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа прорабатывают возможное снятие санкций с РФ. Как сообщало агентство Bloomberg, речь идет в том числе о снятии ограничений потолка цен на российскую нефть.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работа по преодолению проблем в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, по большому счету, еще даже не начиналась.

13 марта стало известно, что Евросоюз рассматривает новый пакет санкций против России. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что все санкционные ограничения в отношении России являются незаконными и должны быть отменены.