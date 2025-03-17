СМИ сообщили, что на Украине согласились смягчить санкции против России
На Украине согласились смягчить санкции против России ради мирного соглашения. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
«В Киеве согласились на смягчение санкций в отношении России ради заключения мирного соглашения», — пишет Politico.
По данным издания, жесткие экономические ограничения могут быть отменены после окончания конфликта.
10 марта сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа прорабатывают возможное снятие санкций с РФ. Как сообщало агентство Bloomberg, речь идет в том числе о снятии ограничений потолка цен на российскую нефть.
В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работа по преодолению проблем в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, по большому счету, еще даже не начиналась.
13 марта стало известно, что Евросоюз рассматривает новый пакет санкций против России. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что все санкционные ограничения в отношении России являются незаконными и должны быть отменены.