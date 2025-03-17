В Раде забили тревогу из-за решения Зеленского

Владимир Зеленский в ответ на предложение о прекращении огня усилил мобилизацию, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене.

"Усилившаяся, бесчеловечная мобилизация в Украине с применением немотивированной и незаконной силы — это ответ Зеленского на предложение перемирия и остановки мобилизации", — поделился подробностями автор публикации.

С точки зрения нардепа, так Зеленский отвечает на оказываемое на него давление.

"Только прилетает эта ответка по собственным гражданам — в месть за то, что голосуют за швабру и не хотят воевать за Зеленского", — резюмировал Дубинский.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский резко ответил на заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы к перемирию с условием перспектив долгосрочного мира на Украине.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

Российская Федерация согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил глава российского государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии нужно принять во внимание определенные нюансы, объяснил российский лидер. По словам Путина, существует вероятность использования паузы для поставок продукции военного назначения вооруженным силам Украины и проведения насильственной мобилизации.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.