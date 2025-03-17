СМИ рассказали о «железных» требованиях Москвы насчет Украины

В рамках «любого» мирного соглашения Россия будет добиваться «железных» гарантий, что Украина не станет членом НАТО, пишет Reuters. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что соглашение должно соответствовать «критически важным» для России условиям, а замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко более подробно высказался об этих условиях, отмечает агентство.

Reuters обратило внимание на интервью Грушко газете «Известия». Замглавы МИД подчеркнул, что Россия потребует «железобетонных» гарантий безопасности. Он сообщил, что частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО принимать ее в альянс.

Грушко также выступил с заявлением, что Москва категорически против размещения наблюдателей НАТО на Украине, подчеркивает Reuters. По его словам, не имеет значения, как контингенты стран НАТО предлагается разместить на территории Украины - в качестве сил Евросоюза, НАТО или в национальном качестве.

«В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями», - предупредил дипломат.

Грушко отметил, что вопрос о размещении невооруженных наблюдателей может обсуждаться только после того, как будет выработано мирное соглашение. Он подчеркнул, что речь может идти о гражданской миссии, которая будет контролировать выполнение отдельных аспектов этого соглашения.

«А пока [разговоры о миротворчестве - прим.ред.] - сотрясание воздуха», - заявил российский дипломат.

Тринадцатого марта Путин принял в Москве спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, на их встрече в том числе обсуждалось предложение США по 30-дневному прекращению огня. В Белом доме заявили, что итоги визита Уиткоффа можно оценить с «осторожным оптимизмом». Детали о результатах встречи не раскрывались.

Путин отмечал, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это должно привести к долгосрочному миру и «устранить первоначальные причины кризиса». Газета The Times писала, что на фоне переговоров РФ и США страны ЕС, Турция, Канада и Австралия обсуждают планы отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.