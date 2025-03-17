Суд в Грузии приговорил бывшего президента республики Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

«Судья прибавил этот срок к присужденным на прошлой неделе Саакашвили девяти годам заключения за растрату бюджетных средств в крупном размере», — сказано в посте.

Саакашвили объяснил свой приговор ужином с Трампом

12 марта суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы по обвинению в растрате более $3,2 млн госсредств.