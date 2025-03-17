США продлят стену на границе с Мексикой еще на 11 км

Власти Соединенных Штатов намерены увеличить протяженность проходящей по границе с Мексикой заградительной стены еще на 11 км. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

"Я нахожусь в Аризоне, и отсюда вы можете увидеть, где кончается пограничная стена. С сегодняшнего дня мы начинаем строить еще 7 миль (более 11 км - прим. ТАСС) стены. Мы продолжим делать это, чтобы сделать Америку снова безопасной", - сказала она в опубликованном в X видео.

В начале марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на завершение строительства стены на границе с Мексикой к концу его второго срока на посту главы государства в 2029 году.

Трамп сразу после инаугурации подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну. Ранее Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.