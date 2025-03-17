Каллас: у ЕС много проблем с утверждением плана помощи Киеву на €40 млрд

Евросоюз должен согласовать "много деталей", прежде чем сможет утвердить предложение о выделении нового транша помощи Украине на €40 млрд. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.

"Есть общая политическая поддержка [этого решения], но остается еще много деталей, которые надо согласовать. По этой теме еще должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их", - отметила она.