Российская туристка в Таиланде подхватила опасный вирус

Клещи атаковали семью россиян, которая отдыхала в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал Shot, одна из туристок вернулась в родной Санкт-Петербург с опасным заболеванием — боррелиозом.

По информации канала, муж, жена, их сын и дочь отдыхали на вилле в Патонге на Пхукете. Сначала клещ укусил мальчика. Ребенок пожаловался на боль в подмышечной зоне — родители увидели рану, но сначала не придали ей значения.

"На следующее утро с жуткими болями в шее, ухе, виске и в плече проснулась мать ребенка. У женщины заболела голова, ее бросало то в холод, то в жар", - говорится в публикации.

После этого клещи вновь покусали ее сына, а также дочь женщины, всего за время отпуска члены семьи насчитали около 11 укусов. Семья поехала в ближайший госпиталь, где у них достали клещей, а для профилактики предложили выпить антибиотик. Тайские врачи заверили, что у них не распространён энцефалит, из-за чего клещей на анализ не берут, а ждут проявления симптомов переносимых клещами инфекций.

В Петербурге женщина прошла обследование. Оказалось, что она заразилась боррелиозом — у туристки выявили антитела к спирохетам и назначили антибактериальную терапию.

Отметим, что клещи в Таиланде активны круглый год, однако во влажные сезоны их становится больше. В этом году россияне стали активно жаловаться на нападения клещей уже в январе.