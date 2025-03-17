В Нидерландах таинственно рухнула башня Вильгельмины

Александр Котлеткин
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© EPA/TACC
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© EPA/TACC
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© EPA/TACC
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© legion-media.ru

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© legion-media.ru
Башня Вильгельмины до обрушения
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Башня Вильгельмины до обрушения 
© Соцсети
Башня Вильгельмины до обрушения
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Башня Вильгельмины до обрушения 
© Соцсети
Башня Вильгельмины до обрушения
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Башня Вильгельмины до обрушения 
© Соцсети
Башня Вильгельмины до обрушения
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Башня Вильгельмины до обрушения 
© Соцсети

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Башня Вильгельмины до обрушения
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Башня Вильгельмины до обрушения 
© Соцсети

В Нидерландах в городе Валкенбурге таинственно разрушилась башня Вильгельмины. Как сообщили местные власти, утром 16 марта на телефон спасательных служб поступил звонок от местного жителя, который сообщил о пропаже достопримечательности с горизонта. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они нашли лишь груду обломков. Полиция начала расследование. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Я сделала эту фотографию в 7:30 утра. Башни уже нет", — написала одна из жительниц Валкенбурга в социальных сетях.

30-метровая башня Вильгельмины была построена в 1906 году и носила статус национального монумента. С достопримечательности открывался панорамный вид на холмы Южного Лимбурга. До башни можно было добраться по пешеходной тропе или по канатной дороге из центра Валкенбурга.

Кадры таинственного крушения — в галерее "Рамблера".