Западные "миротворцы" на Украине рискуют стать законной целью для Вооруженных сил России, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X (бывшая Twitter).

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"Ситуация с европейскими "миротворческими" силами проста. Если они входят в страну, где идет война (прекращение огня не равно мир), без мандата ООН, они становятся законными целями в этой войне", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

На прошлой неделе Макрон заявил, что страны Европы, которые договорятся об отправке военных на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Российской Федерации.

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Российская Федерация якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского союза, подчеркнув, что Соединенные Штаты изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в Североатлантическом альянсе.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление главы французского государства. По словам пресс-секретаря президента РФ, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура Североатлантического альянса "шагала семимильными шагами" к границе Российской Федерации, и о законных озабоченностях Москвы в связи с расширением НАТО.

До этого стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский резко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы к прекращению огня с условием перспектив долгосрочного мира на Украине.

Российская Федерация согласна с предложением о перемирии на Украине, но лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил глава российского государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном прекращении огня нужно учесть определенные нюансы, объяснил российский лидер. По словам Путина, существует вероятность использования паузы для поставок оружия вооруженным силам Украины и проведения насильственной мобилизации.

Ранее помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.