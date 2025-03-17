США выйдут из группы расследований против России и Путина

Министерство юстиции США «без лишнего шума» проинформирует европейских чиновников, что Вашингтон выходит из многонациональной группы, созданной для расследования действий политиков по украинскому кризису, включая действия президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Решение о выходе из международной расследовательской группы, к которой администрация Джо Байдена присоединилась в 2023 году, стало последним свидетельством отхода президента США Дональда Трампа от обязательства привлечь российское руководство к «личной ответственности», подчеркивает NYT.

Группа была создана с целью расследований против руководства России, а также ее союзников в Белоруссии, Северной Корее и Иране. Как отмечает NYT, международные следователи стремятся доказать нарушение суверенитета Украины.

По словам собеседников The New York Times, ожидается, что о решении США выйти из группы будет объявлено 17 марта в электронном письме сотрудникам и членам головной организации группы - Агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия, более известного как Евроюст. Источники газеты объяснили решение США стремлением «перераспределить ресурсы».

В феврале Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Своим указом Трамп объявил пересмотр американского финансирования в ООН «в свете огромных различий и уровней финансирования между разными странами».