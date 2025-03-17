Трамп назвал недействительными помилования Байдена из-за одной детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные бывшим лидером страны Джо Байденом, являются «недействительными и не имеющими юридической силы», поскольку были оформлены с использованием автоматического устройства, воспроизводящего подпись. Об этом он поделился в своей социальной сети Truth Social.

— Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление, — добавил американский лидер в своем заявлении.

12 декабря 2024 года Джо Байден принял решение помиловать 39 человек. Также он смягчил приговоры почти для 1500 человек, что стало самым массовым актом помилования за один день в истории США. Это решение, затрагивающее ненасильственные преступления, вызвало критику со стороны Дональда Трампа, который назвал это злоупотреблением властью.

Трамп опубликовал высмеивающий Байдена мем

Позже экс-президент США подписал указ о помиловании ряда членов своей семьи. По его словам, многие его родственники подвергались угрозам и нападкам, целью которых было нанесение ущерба бывшему американскому лидеру.