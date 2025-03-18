Politico: США убедили Венгрию отказаться от блокировки санкций ЕС против России
Власти Соединённых Штатов убедили венгерское руководство отказаться от попыток заблокировать решение ЕС о продлении антироссийских санкций.
Об этом пишет Politico.
По информации издания, в январе американский госсекретарь Марко Рубио попросил главу МИД Венгрии Петера Сийярто не сопротивляться решению других европейских политиков и не накладывать на него вето.
Американские сенаторы сделали предупреждение Венгрии из-за связи с Россией и КНР
«Эти сигналы позволили убедить Будапешт отступить, что позволило сохранить в силе заморозку российских активов и торговые эмбарго», — пишут журналисты.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп применит некие «рычаги давления», если беседа с российским лидером Владимиром Путиным не оправдает ожиданий.