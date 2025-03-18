Politico: США убедили Венгрию отказаться от блокировки санкций ЕС против России

Власти Соединённых Штатов убедили венгерское руководство отказаться от попыток заблокировать решение ЕС о продлении антироссийских санкций.

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Об этом пишет Politico.

По информации издания, в январе американский госсекретарь Марко Рубио попросил главу МИД Венгрии Петера Сийярто не сопротивляться решению других европейских политиков и не накладывать на него вето.

Американские сенаторы сделали предупреждение Венгрии из-за связи с Россией и КНР

«Эти сигналы позволили убедить Будапешт отступить, что позволило сохранить в силе заморозку российских активов и торговые эмбарго», — пишут журналисты.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп применит некие «рычаги давления», если беседа с российским лидером Владимиром Путиным не оправдает ожиданий.