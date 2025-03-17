Рубио рассказал о планах А и Б по урегулированию украинского кризиса

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о плане А по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что без него невозможно будет перейти к плану Б. Мнение о разрешении конфликта он высказал в эфире CBS.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пытается заручиться поддержкой российского лидера Владимира Путина для 30-дневного прекращения огня, на которое Украина согласилась на прошлой неделе. Отвечая на вопросы журналистов поздним вечером 16 марта, Трамп подчеркнул, что власти США «хотят посмотреть», можно ли положить конец конфликту.

Рубио в свою очередь отметил, что украинский кризис длится уже три года и урегулирование его связано «с большим количеством сложностей».

«План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу - плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров (…) Никто не говорит, что вторая часть легкая, но мы не сможем даже дойти до нее, пока не пройдем первую», - пояснил глава Госдепартамента США.

По его словам, необходимо найти способ окончательно завершить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.

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«Это будет трудно. Это потребует много тяжелой работы, уступок с обеих сторон, но это должно произойти. Эта война не может продолжаться», - подчеркнул американский дипломат.

Ранее Владимир Путин сообщил о полной изоляции подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области. На этом фоне Дональд Трамп обратился к нему с просьбой «пощадить» украинских военных в этом регионе. Отвечая на данный призыв, президент РФ заявил, что готов удовлетворить эту просьбу, если Украина отдаст своим военнослужащим приказ сложить оружие и сдаться в плен.