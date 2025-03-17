Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует Российскую Федерацию своим заявлением об отправке западных военных на Украину, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter).

Становится очевидным нежелание главы французского государства способствовать мирному завершению конфликта, поделился своей точкой зрения политик.

"Провокации каждый день!" — написал Филиппо.

По его мнению, французские солдаты должны оставаться дома и не ехать на Украину.

На прошлой неделе Макрон заявил, что страны Европы, которые договорятся об отправке военных на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Российской Федерации.

В Госдуме ответили на идею Макрона разместить миротворцев на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Российская Федерация якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского союза, подчеркнув, что Соединенные Штаты изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в Североатлантическом альянсе.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление главы французского государства. По словам пресс-секретаря Президента РФ, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура Североатлантического альянса "шагала семимильными шагами" к границе Российской Федерации, и о законной озабоченности Москвы в связи с расширением НАТО.

До этого стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский резко прокомментировал заявление Президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы к прекращению огня с условием перспектив долгосрочного мира на Украине.

Российская Федерация согласна с предложением о перемирии на Украине, но лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил глава российского государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном прекращении огня нужно учесть определенные нюансы, объяснил российский лидер. По словам Путина, существует вероятность использования паузы для поставок оружия вооруженным силам Украины и проведения насильственной мобилизации.

Ранее помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.