Трамп оценил шансы на завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» шансы на урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает Reuters, Трамп пытается заручиться поддержкой президента РФ Владимира Путина для 30-дневного прекращения огня, на которое Украина согласилась на прошлой неделе. Отвечая на вопросы журналистов поздним вечером 16 марта, Трамп подчеркнул, что власти США «хотят посмотреть», можно ли положить конец конфликту.

«Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», - подчеркнул Трамп.

Он сообщил, что планирует поговорить с Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить урегулирование после позитивных переговоров между официальными лицами США и России в Москве.

На вопрос о том, какие уступки рассматриваются на переговорах о прекращении огня, Трамп сказал: «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях».

По словам президента США, Россия и Украина «уже многое обсудили». Трамп подчеркнул, что стороны «говорят об этом, разделяя определенные активы».

Путин ранее заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это должно привести к долгосрочному миру и «устранить первоначальные причины кризиса». Также Путин озвучил вопросы, касающиеся солдат ВСУ, которые все еще находятся в Курской области.

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Тринадцатого марта Путин принял в Москве спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В Белом доме заявили, что итоги визита Уиткоффа можно оценить с «осторожным оптимизмом». Детали о результатах встречи не раскрывались.

Позже Уиткофф рассказал, что обсудил с Трампом итоги своего визита в Россию, и президент США теперь ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель». Также он подчеркнул, что в переговорах России и США по Украине «дистанция сокращается».