Пока вы спали: первый полет Superjet с двигателем ПД-8 и новая уловка мошенников

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Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет

Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет. Об этом сообщает ТАСС.

Опытный образец самолета находился в воздухе около 40 минут и достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров, а полетное задание выполнено в полном объеме.

В ходе полета была оценена газодинамическая устойчивость двигателей ПД-8, которые продемонстрировали стабильную работу.

Путин и Рахмон встретятся в Москве

Путин и Рахмон проведут переговоры в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят перспективы развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства, акцентируя внимание на торгово-инвестиционном и гуманитарном сотрудничестве.

В рамках визита запланирован обмен мнениями по региональным проблемам и подписание ряда двусторонних документов.

Австралия готова направить свои войска в числе миротворцев на Украину

Австралия присоединилась к странам "коалиции желающих", подтвердив готовность отправить своих военнослужащих в числе так называемых миротворцев на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе подтвердил, что Австралия "твердо и неизменно поддерживает Украину" и открыта для участия в будущих миротворческих усилиях.

Он также отметил, что Австралия уже направила 1,5 млрд австралийских долларов на помощь Украине и обещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Мошенники стали записывать по видеосвязи голоса для хищения денег

Мошенники под разными предлогами стали звонить людям по видеосвязи с целью записи голоса и получения других биометрических данных, которые потом используют для списания средств в банке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам МВД, мошенники могут звонить под предлогом проверки качества связи, предлагать услуги или проводить мнимые опросы, при этом задача мошенников заключается в получении записи голоса абонента с ключевым словом "да".

В связи с появившейся схемой мошенничества МВД призвало к осторожности при звонках с неизвестных номеров и посоветовало не произносить "ключевые фразы".

Трамп заявил, что намерен провести разговор с Путиным во вторник

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Во время разговора Трамп планирует поднять вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.

Глава Белого дома ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель» и заверяет, что урегулирование будет сопровождаться отказом Киева от некоторых территорий для получения гарантий безопасности.