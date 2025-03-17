Трамп проведет телефонный разговор с Путиным во вторник

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что во время разговора с президентом РФ Дональда Трамп планирует поднять вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.

Эрдоган поговорил с Трампом о конфликте на Украине

— Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с президентом России Путиным, — сообщается в материале Reuters.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что обсудил с главой государства свой визит в Москву и разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель». Он заверил, что разрешить этот вопрос хотят все стороны — и Россия, и Украина. По словам Уиткоффа, Москва и Киев готовы обсудить детали договоренностей.

Тем не менее ранее он заверил, что урегулирование конфликта на территории Украины будет сопровождаться отказом Киева от некоторых территорий, только так они смогут получить гарантии безопасности.