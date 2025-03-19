Спецпосланник США Стив Уиткофф, упоминая телефонный разговор Трампа и Путина, заявил, что два великих лидера объединились ради блага человечества.

«Мы обсудили ключевые условия для достижения этой цели. Все прошло очень позитивно. С воскресенья в Джидде мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня», - сказал Уиткофф.

По его мнению, диалоги по Украине приносят «позитивные результаты». Обе стороны заинтересованы в полном прекращении огня и прорабатывают детали. По словам Уиткоффа, различий во взглядах на украинский конфликт становится все меньше.

Разговор Путина и Трампа: главные заявления

Ранее стало известно, что по итогам двухчасового телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились о немедленном прекращении огня на 30 дней по всем энергетическим и инфраструктурным объектам.

«Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер», - говорится в сообщении Кремля.

Москва придерживается идеи мирного разрешения конфликта на Украине. Если перемирие между Украиной и Россией будет совершено, то Киеву придется перестать проводить насильственную мобилизацию.

Также обе страны приняли решение создать экспертные группы по урегулированию вокруг Украины. По итогам разговора президенты договорились оставаться на связи для дальнейшего обсуждения затронутых тем.