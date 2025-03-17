Франция предложила назначить Николя де Ривьера послом в России

Франция предложила назначить бывшего постоянного представителя страны при ООН Николя де Ривьера новым послом в России.

«В конце прошлого года французские власти в установленном порядке запросили у российской стороны согласие на назначение Николя де Ривьера послом Французской Республики в Российской Федерации», — цитирует РИА Новости заявление российского МИД.

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Кроме того, отмечается, что одним из последних выступлений де Ривьера в должности постпреда Франции при ООН стало предложение о переносе голосования по американскому проекту резолюции по Украине.

Ранее сообщалось, что Николя де Ривьер сравнил резолюцию США по Украине с «законом джунглей».