Трамп опубликовал высмеивающий Байдена мем

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social мем, высмеивающий бывшего американского лидера Джо Байдена.

На меме изображена стена с тремя снимками. На первом — официальный портрет Трампа в его первый срок, третьем — портрет политика в текущий срок, а между ними — фотография машинки, проставляющей подпись Байдена на листе бумаги.

© Соцсети

Изображение обыгрывает утверждение текущей администрации о том, что многие документы с подписью бывшее главы Белого дома на самом деле были заверены с помощью машинки для проставления автографов.

Ранее Трамп заявил, что хочет перестать тратить значительные средства на Украину, увязав такую необходимость с действиями Байдена. Он напомнил, что «Байден раздавал деньги как воду», и подчеркнул, что, в отличие от Европы, за свою помощь американцы ничего не получали взамен.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.