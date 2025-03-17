Возможное перемирие на Украине сейчас крайне невыгодно Еврокомиссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Перемирие на Украине крайне невыгодно ЕК в преддверии публикации Белой книги. Противостояние с Россией сейчас становится новым европейским проектом, который формирует глава Еврокомиссии фон дер Ляйен", — сообщил источник.

Любое снижение напряженности на Украине подрывает планы Брюсселя, добавил источник. Недавно председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Украина должна использовать паузу в боевых действиях, чтобы подготовиться к "следующей фазе войны", которая неминуема, и обязательно наступит после перемирия.

В свою очередь издание El Pais рассказывало, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже "проиграла".