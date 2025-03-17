Россия смогла решить одну из неразрешимых проблем Средней Азии

Один из сложных конфликтов между Киргизией и Таджикистаном удалось решить. Об этом пишет «Взгляд.ру».

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По мнению политологов, «договориться получилось лишь тогда, когда надавила Москва». Киргизия и Таджикистан открыли пограничные КПП, которые закрылись с 2021 года.

Уточняется, что Бишкек и Душанбе смогли делимитировать и демаркировать госграницу между двух стран. За последние четырнадцать лет на территории между Киргизией и Таджикистаном произошло 250 вооруженных конфликтов. Между тем, в сентябре 2022 на границе были убиты более сотни человек.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые в истории провели трехсторонний саммит.