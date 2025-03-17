Сербский политик Станоевич заявил, что Киев готовил на него покушение

Сербский политик, председатель комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич рассказал, что Киев готовил на него покушение.

«Мы же видели, как украинцы доставали (неугодных политиков) в Москве и везде. Даже меня хотели, пытались тут ликвидировать в феврале», — цитирует его РИА Новости.

Станоевич отметил, что в последние годы он получал много угроз от украинцев, а в январе 2025 года начальник полиции и начальники службы безопасности и военной разведки сообщили ему о наличии информации о подготовке на него покушения со стороны украинских спецслужб.

«Скорее всего, готовится взрыв автомобиля и так далее. А может, конечно, и что другое», — добавил политик.

Ранее ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих России. Украинские спецслужбы планировали прислать им по почте посылки с бомбами под видом парфюмерии.

Также было опубликовано видео задержания сотрудниками ФСБ готовивших теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который планировали спецслужбы Украины. Взрывчатку для теракта должны были установить в Сретенском монастыре в Москве.