Почему итоги советско-финской войны не дают покоя Хельсинки

Восемьдесят пять лет назад закончилась советско-финская война. Когда СССР не хотел, но был вынужден вступить в вооруженный конфликт, победить финнов, отодвинуть границы на Запад от Ленинграда, и обеспечить безопасность страны на долгосрочную перспективу.

Уникальные образцы техники времен советско-финской войны до сих пор хранятся в Музее Карельского перешейка. Винтовки, гранатометы, легкие танки.

На стол советскому руководству регулярно ложились донесения от разведчиков, дипломатов, торговых представителей, агентов, внедренных в правительственные круги - в случае нападения на СССР Финляндия вступит в войну на стороне гитлеровской Германии.

«На переговорах перед советско-финляндской войной, СССР не требовал передачи Выборга, не требовал передачи Приозерска – Кякке-Салме, не требовал передачи Сортававлла, Леген-Похе, Пикеранта. Это все было за рамками. Просили просто передвинуть границу на 70 километров от Ленинграда. Сталин на переговорах сказал об этом финской делегации, но ни пропустили это мимо ушей», - вспомнил директор военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев.

Потом были показательные учения на финской территории, на которые пригласили всех военных атташе, кроме советского. Затем провокация на границе, обмен нотами, выход СССР из договора о ненападении и война.

Главным испытанием и главной преградой для Красной Армии во время финской войны стала линия Маннергейма. Ее начали строить еще в начале 30-х годов. Она состояла из трех последовательных поясов обороны. Тысяча ДОТов и ДЗОТов, из которых треть - мощные и неприступные крепости, соединенные системой траншей и подземных переходов.

Возводить ее помогали не только немцы, но и инженеры из Британии, Швеции и Норвегии. Они же потом и воевали за финнов в «Зимней войне». Линию Маннергейма называли оборонительный, но, по существу, это был мощный плацдарм для будущего нападения на Советский Союз.

Командовать операцией по прорыву линии Маннергейма был назначен 40-летний Аркадий Хренов. Для отработки действий был приспособлен захваченный финский учебный полигон. Сначала мощная артиллерийская подготовка по конкретным целям. Только потом, когда будут разрушены вражеские ДОТы на переднем крае обороны противника, в бой бросали пехоту. На отработку ушло около месяца.

Реальное наступление началось 11 февраля 1940 года. С линией Маннергейма было покончено за несколько недель. Тринадцатого марта в Москве было подписано мирное соглашение на выдвинутых СССР условиях. Финляндия передавала Советскому Союзу больше 10% своей территории.

Какую неудобную правду об этой и Второй мировой войне, сегодня так не любят вспоминать в Хельсинки, и почему мы должны помнить о зверствах, творившихся в финских концлагерях в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».