США контактируют по Украине со всеми заинтересованными странами ЕС

Спецпосланник главы США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил в эфире CNN, что Вашингтон контактирует по Украине со всеми «заинтересованными странами» Европы.

Среди них он выделил Францию, Великобританию, Норвегию, а также Финляндию.

«Мы ведём дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», — передаёт слова Уиткоффа ТАСС.

Ранее Уиткофф выразил уверенность, что в переговорах России и США по украинскому вопросу сокращается дистанция.

Также, по его словам, США ожидают, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет позитивным.