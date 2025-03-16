Пашинян позвонил Макрону после согласования договора с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону после завершения согласования текста мирного договора между Ереваном и Баку, сообщила пресс-служба армянского кабмина. Политик проинформировал своего коллегу о процессе переговоров.

Проинформировал о завершении переговоров по согласованию текста проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, — указано в сообщении.

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Кроме того, стороны обсудили другие взаимовыгодные вопросы. Среди них отношения между Арменией и Францией, а также Европейским союзом и регионом Южного Кавказа.

До этого Пашинян совершил звонок президенту России Владимиру Путину. Он рассказал о завершении переговоров. Важные пункты, которые удалось согласовать, касались неразмещения сил третьих стран на общей границе и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио от лица всей американской администрации выразил признательность Армении и Азербайджану за завершение переговоров по «историческому мирному договору». По его словам, для двух стран наступило время новых возможностей.