В Северной Македонии объявили семидневный траур из-за трагедии в Кочани

Правительство Северной Македонии приняло решение объявить в стране семидневный траур в связи с трагедией в городе Кочани, где при пожаре погибли 59 человек.

"На сегодняшнем внеочередном заседании правительства, созванном в связи с трагическим событием в Кочани, где в результате пожара погибли 59 молодых людей, а сотни пострадавших были госпитализированы и получают медицинскую помощь, было принято решение о введении семидневного траура на территории всей страны. Все обязаны соблюдать это решение, так как за его нарушение предусмотрены строгие санкции", - говорится в заявлении кабмина.

"Вся система здравоохранения страны мобилизована для оказания медицинской помощи и скорейшего восстановления пострадавших. В эти исключительно тяжелые и печальные дни для всего македонского народа мы призываем не политизировать произошедшее, чтобы соответствующие институты могли оперативно и объективно расследовать этот случай. Никакая информация не будет скрыта от общественности", - указали в правительстве, уточнив, что было принято решение "активировать механизм запроса международной помощи".

Министр внутренних дел республики Панче Тошковски ранее сообщал, что число погибших при пожаре на концерте в городе Кочани в Северной Македонии увеличилось до 59, 155 человек пострадали. Глава городской больницы Кристина Серафимова отмечала, что возраст молодых людей, погибших при пожаре, составляет от 14 до 25 лет.