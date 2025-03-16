Рубио рассказал о двух частях плана по завершению конфликта на Украине

План по разрешению конфликта на Украине состоит из двух частей: «А» и «Б». Соответствующие заявления сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

© Вечерняя Москва

По его словам, часть А — это прекращение огня, часть Б — это встреча сторон за столом переговоров, возможно, при участии посредников. Рубио считает, что к переговорам можно перейти только после того, как будет достигнуто прекращение огня, передает CBS News.

Уолтц: сделка по Украине предусматривает отказ Киева от территорий

Ранее помощник американского лидера по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц раскрыл и другие подробности мирного плана. По его словам, урегулирование конфликта на территории Украины будет сопровождаться отказом Киева от некоторых территорий, только так страна сможет получить гарантии безопасности.

Незадолго до этого спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что обсудил с главой государства свой визит в Москву и разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель». Он заверил, что разрешить этот вопрос хотят все стороны — и Россия, и Украина. По словам Уиткоффа, Москва и Киев готовы обсудить детали договоренностей.