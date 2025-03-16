Депутат Европарламента (ЕП) Рафаэль Глюксманн во время выступления на съезде партии Place publique (Общественное место) потребовал от США вернуть Франции Статую Свободы. Слова политика приводит агентство AFP.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил Глюксманн.

Во время своей речи депутат осудил США за сближение с Россией, а также осудил ряд решений американского лидера Дональда Трампа. Также Глюксманн поддержал Украину.

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AFP отмечает, что «для миллионов иммигрантов, которые когда-то ожидали разрешения на въезд в США, Статуя Свободы символизировала надежду на лучшую жизнь».

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что Статую Свободы стоит перенести в Крым, поскольку Соединенные Штаты Америки утратили право называть себя светочами демократии.