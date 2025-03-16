Названо оружие, которое испытали на протестующих в Сербии

На протестующих в Белграде минувшей ночью испытали акустическое оружие нового поколения — установку LRAD (Long Range Acoustic Device — дальнодействующее акустическое устройство), пишет Telegram-канал Baza. Участвовавшие в акции потом рассказали, что ощутили «удар в голову» и невыносимую боль.

Некоторые признались, что почувствовали, как на них «падает самолет». Были зафиксированы побочные эффекты — головокружение, дезориентация и сильная рвота.

При этом сербские власти отрицают применение акустического оружия. Президент республики Александр Вучич потребовал от полиции и прокуратуры установить и привлечь к ответственности тех, кто распространяет «очевидную ложь».

Кто-то должен быть привлечен к уголовной ответственности за распространение столь грубой дезинформации, попытку обмануть всю общественность и продолжить провоцировать беспорядки на территории страны, — цитирует его слова газета «Вечернее время».

Вучич ответил на слухи об использовании звуковой пушки во время протестов

Ни одна дубинка не была поднята во время беспорядков, с гордостью подчеркнул Вучич. Этого пока не удалось сделать во время манифестаций ни одной стране мира, отметил он.

Ранее сообщалось, что студенты, которые вышли на массовые протесты у здания городского собрания в Белграде, начали взрывать петарды. Также протестующие выкрикивали агрессивные лозунги. Оскорбительные высказывания раздавались в основном в адрес правоохранителей, которые дежурили у здания собрания.