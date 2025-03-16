Финляндия отказалась помочь США с яйцами

Финляндия не сможет экспортировать в США яйца из-за возможных бюрократических трудностей и проверок. Об этом сообщает Yle.

Исполнительный директор Ассоциации птицеводства Финляндии Леера Лехтиля исключила поставку этих продуктов за океан, так как Хельсинки и Вашингтон еще не проводили переговоры по поводу «доступа к рынку», а это долгий процесс, который может включать продолжительные проверки.

«Запуск экспорта — не такое простое дело, так как нет установленных правил», — пояснила Лехтиля.

По ее словам, Финляндия еще ни разу не экспортировала яйца и у нее нет соответствующего разрешения.

«Всего у нас в Финляндии четыре миллиона кур-несушек. То количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц», — заключила она.

Ранее стало известно, что украинские власти заявили о готовности отправлять в Соединенные Штаты крупные партии яиц.